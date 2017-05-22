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صلاح حسب الله: لا يوجد وقت محدد لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" بالبرلمان
صلاح حسب الله عضو مجلس النواب

صلاح حسب الله: لا يوجد وقت محدد لمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" بالبرلمان

2017-05-22 22:43:46
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علق صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، على اجتماع مجلس الوزراء اليوم مع بعض النواب بحضور بعض ممثلي مؤسسات الدولة، موضحًا أن الاجتماع لم يكن لمناقشة اتفاقية “تيران وصنافير” من الأساس ، ولكن كان يتحدث بشكل عام عن ترسيم الحدود البحرية مع كل الدول المشتركة مع مصر مائيًا .

وأضاف حسب الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “انفراد”، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة “العاصمة”،  أن مجلس الوزراء وضع الاليات والمعايير الذي سيقوم على أساسها مناقشة قضية “تيران وصنافير”.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة الاتفاقية في البرلمان بكل دقة ، وليس هناك وقت محدد لمناقشتها أو الانتهاء منها.

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