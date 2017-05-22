"الزراعة" توافق على إقامة 5 مدارس جديدة بالبحيرة2017-05-22 22:50:09
أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة عن موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على اقامة 5 مشروعات تعليمية (مدارس) بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك استجابة للطلب المقدم من المحافظة بالموافقة على اقامة هذه المشروعات.
وأوضحت أن هذه المشروعات ذات نفع عام ومستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة 116 لسنة 1983 ، وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري 615 لسنة 2016 ، وذلك بعد استيفاء كافة المستندات وبعد انهاء اجراءات نقل الملكية لصالح مديرية التربية والتعليم طبقا للقانون ، وتعهد الأجهزة التنفيذية والمحلية بالحفاظ على الأرض الزراعية المحصورة بين الكتلة السكنية والمواقع دون أي تعديات.
وأشارت الي أن تلك المشروعات التعليمية عبارة عن الموافقة علي اقامة مدرسة الجمل والطيارة عوض عمر أبو الفضل علي مساحة 16 قيراط بناحية حوض كوم امبو بالكفاح بمركز ومدينة أبو المطامير تبرعا من أحد المواطنين ، والموافقة علي اقامة مدرسة محمد متولي الشعراوي بأرض شركة نوبا سيد بقرية 11 بذور علي مساحة 2225 م2 بمركز ومدينة أبو المطامير تنازل من شركة نوباسيد.
وأضافت أنه تم الموافقة علي اقامة مدرسة محمد أحمد البهنساوي بالقطعة رقم 26 فرع 20 بقرية الشجاعة بمركز أبو المطامير علي مساحة 2500 م2 ، تبرع من أحد المواطنين ، والموافقة علي اقامة مدرسة الشافعي اللبان بحوض العقيلة نمرة 1 قسم أول بقرية اللبان بمركز ومدينة المحمودية علي مساحة 12 قيراط ، انتفاع وتبرع من أحد المواطنين ، والموافقة علي اقامة مدرسة الطويلة البحرية بحوض البحيرة والشارية نمرة 1 بقرية القهوقية بمركز ومدينة الرحمانية علي مساحة 10 قيراط ، تبرع من أحد المواطنين.
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