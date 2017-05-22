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عمرو خالد على شاشة المحور فى رمضان من خلال "نبي الرحمة والتسامح"
الدكتور عمرو خالد رئيس حزب مصر

عمرو خالد على شاشة المحور فى رمضان من خلال "نبي الرحمة والتسامح"

2017-05-22 22:30:38
كتب - متابعات

نجحت قناة المحور فى التعاقد مع الداعية الإسلامي عمرو خالد لاذاعة برنامجه الجديد  “نبي الرحمة والتسامح” على شاشة القناة خلال شهر رمضان، حيث تضع قناة المحور برئاسة حسن راتب المشاهد المصرى والعربى فى قمة اولويتها من اجل مشاهدة برامج متميزة تتناسب مع الشهر الكريم وبما يتناسب مع ذوق الاسرة المصرية والعربية.
ويذاع البرنامج على شاشة القناة فى السادسة مساءً قبل اذان المغرب.
وتدور فكرة البرنامج حول تسامح النبي في معاملته مع كل الناس، حتى أعدائه، ومواجهة التطرف والعنف بكلام موثق من السنة النبوية، ومن خلال قراءة وفهم جديدين للسيرة النبوية وبرؤية عصرية جديدة بعيدًا عن الفهم المتطرف المتشدد ، من خلال مخاطبة عواطف الشباب ووجدانهم، بما يحميهم من الانزلاق إلى طريق العنف والتطرف، عبر إظهار القيم وأخلاق الرحمة والحب والسلام في حياة النبي ﷺ، في إطار التوجيه الصحيح للسيرة النبوية، بديلاً عن التوجيه الخاطئ الذي أدى إلى استخدامها نحو العنف.
ومن المقرر أن يعرض البرنامج على جزءين لمدة موسمين متتاليين، حيث سيتناول الجزء الأول، الذي سيذاع خلال رمضان هذا العام، مولد النبي ﷺ حتى الهجرة (المرحلة المكية). أما الجزء الثاني سيكون خلال رمضان العام المقبل، وهو من الهجرة إلى الوفاة (المرحلة المدنية)، وتجمع المرحلتين فكرة الرحمة والتسامح.

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