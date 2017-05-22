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محافظ بيت لحم: سنطالب ترامب بالتدخل لإنهاء أزمة الأسرى المضربين عن الطعام
ترامب في اسرائيل

محافظ بيت لحم: سنطالب ترامب بالتدخل لإنهاء أزمة الأسرى المضربين عن الطعام

2017-05-22 22:19:28
كتب - متابعات

قال محافظ بيت لحم، اللواء جبرين البكري، إن زيارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إلى الأراضى الفلسطينية ستجرى صباح غد الثلاثاء، موضحا أن لقاء ترامب والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن سيستمر لمدة ساعة. واستطرد ” انتهينا من كافة الإجراءات الأمنية واللوجستية لإستقبال الرئيس الأمريكى”.
وكشف البكرى، فى تصريحات خاصة لنشرة أخبار dmc، عن أن الزيارة ستشهد توجيه رسالة من أبناء الشعب الفلسطينى للرئيس الأمريكى لمطالبته بالتدخل لإنهاء أزمة الأسرى الفلسطنيين المضربين عن الطعام، وطرح الموقف سياسيا خلال الزيارة،  مضيفا  “36 يوما مضت على الأسرى دون طعاهم، وحالاتهم الصحية فى تدهور مستمر”.
وتابع  ” أقدم التحية للأسرى البواسل في معركتهم ضد الاحتلال الاسرائيلي وإدارة السجون الإحتلال، وعلى العالم بكافة مستوياته الإقليمية والدولية أن يتدخل لتلبية مطالب الأسرى الانسانية للعيش بكرامة دون أية منغصات من جانب السجان الاسرائيلي”.
وشدد البكرى على أن “إضراب الأسرى شىء مهم، ولهم حق التضامن من قبّل ذويهم، ومن قبّل الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى وجود خيام اعتصام بكل تجمع سكاني، خاصة أمام كنيسة المهد.

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