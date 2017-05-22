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رئيس مجلس الشيوخ الماليزي: نرغب في تعزيز التعاون مع الجزائر
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رئيس مجلس الشيوخ الماليزي: نرغب في تعزيز التعاون مع الجزائر

2017-05-22 22:52:51

أكد رئيس مجلس الشيوخ الماليزي دارو سا فيجنسوارن، اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات.

وقال فيجنسوارن - في تصريح للصحفيين مساء اليوم، عقب لقائه مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة - “إن ماليزيا، التي هي معجبة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ترغب في تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع هذا البلد في جميع الميادين لاسيما الصناعة والزراعة والثقافة”.

وأوضح أنه عقد جلسة مباحثات مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة حول “التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي”، مضيفا أن الطرفين قد أكدا ضرورة تنسيق الجهود من أجل تصحيح صورة الإسلام والمسلمين لدى الغرب.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الشيوخ الماليزي أنه تم استعراض إمكانيات التعاون على مستوى المحافل الدولية التي ينتمي إليها البلدان، على غرار منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتابع قائلا: “اتفقنا على تعزيز العلاقات الثنائية من أجل تنسيق عمل البلدين على مستوى المحافل الدولية... ويعد هذا الموقف عاملا من شأنه السماح بتطوير العلاقات بين الجزائر وماليزيا من جهة ومع الدول الإفريقية من جهة أخرى”.

من جهة أخرى، التقى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح، اليوم بالجزائر العاصمة، رئيس مجلس الشيوخ الماليزي، حيث أشرف الطرفان على تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية بين مجلس الأمة الجزائري ومجلس الشيوخ لماليزيا.

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