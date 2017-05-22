عقب المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% على عوائد الإيداع والإقراض، مؤكدًا أن رفع سعر الفوائد ليس له أي علاقة بتخفيض التضخم.

وسأل “ساويرس”، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور” مساء الإثنين، حديثه للدمرداش قائلًا: “لو أنت مستثمر ومعاك مليون جنيه، على الأقل محوشلك مليون جنيه من البرامج، ورايح تعمل مشروع صغير وقالك فايدة 20% هاتقول ما أنا أحطهم في البنك وأخد فايدة 17.5% أفضل”، مؤكدًا أن القرار سيخفض نسبة الاستثمار، ورد “الدمرداش” قائلاً: “يسمع من بوقك ربنا”.