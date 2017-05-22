وقع البنك المصرى الخليجى «آى. جى بنك» اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى لاقتراض 20 مليون دولار تخصص بالكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك فى بيان له اليوم إن الاتفاقية تأتى تماشيا مع استراتيجيته التى تولى اهتماما كبيرا لدعم مشروعات الشباب وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تؤثر فى تنمية الاقتصاد.

وأضاف البنك أن التمويل يعد ركيزة أساسية لتشجيع الشباب على تحقيق طموحاتهم والتوسع فى ريادة الأعمال.

وحقق اى جى بنك نمو ملحوظ خلال العام الماضى ظهر فى زيادة ارباحة بنسبة 44% لتصل إلى 401.5 مليون جنيه، ومضاعفة ودائع العملاء بنسبة 97% بقيمة 40.65 مليار جنيه، وزيادة صافى محفظة القروض بنسبة 130% وارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 115%، بالإضافة إلى مضاعفة الدخل البنكى بنسبة 103%.

وحصل البنك المصرى الخليجى على المركز الأول فى مؤشر النمو ضمن مؤشرات بيزنس نيوز لقياس أداء القطاع المصرفى التى صدرت نتائجها أمس