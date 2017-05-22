مسئول سوداني: أولويات الحكومة هي إيقاف الحرب والتوصل إلى سلام دائم2017-05-22 21:56:15
قال مفوض رئاسة الجمهورية السودانية للاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لملف دارفور الدكتور أمين حسن عمر إن أولويات الحكومة هي إيقاف الحرب والتوصل إلى سلام دائم وفق استراتيجية التفاوض ، ولن تثنيها محاولات إجهاض السلام.
وأضاف عمر ـ في مؤتمر صحفي عقده اليوم بديوان الحكم الاتحادي بالخرطوم ـ أن ما تم من مفاوضات غير رسمية في برلين مع الحركات المسلحة الرافضة للسلام هو محاولة لتقريب وجهات النظر حول القضايا الكلية.
وتابع أن الحركات المسلحة تحاول في جولات التفاوض كسب الزمن وانتظار ما يمكن أن يحدث من تغيرات في الساحة السياسية ، مضيفاً أن مقترحاتهم كانت محاولة لنسف اتفاق الدوحة واعتبارها مرجعيات وليست أساسية ، وهذا مرفوض بالنسبة للحكومة.
وأوضح أن الوفد الحكومي رفض الورقة المقدمة من قبل الحركات المسلحة في ألمانيا لتجاوزها اتفاق الدوحة ، مضيفاً أن أي مفاوضات غير رسمية تتعلق بالمضامين وليس الإجراءات الأساسية في الحلول.
وأبدى عمر تفاؤله بمحاولات المجتمع الدولي ومفاوضات برلين غير الرسمية في التوصل لتفاهم مشترك حول القضايا الكلية التي تهم الشعب السوداني وفي مقدمتها السلام والاستقرار.
واعتبر أن الغرض الأساسي من هجوم الحركات المسلحة على دارفور من ليبيا ودولة الجنوب هو نسف رفع العقوبات المنتظر، موضحاً أن التمرد أراد إرسال رسالة للمجتمع الدولي لإجهاض رغبة الشعب السوداني الذي تضرر من العقوبات.
من جانبه ، قال وزير الدولة رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله إن الحركات المسلحة عمدت لتوقيت الهجوم مع اقتراب رفع العقوبات الأمريكية عم السودان ، موضحاً أن الهجوم استخدمت فيه 140 عربة بالإضافة إلى عتاد حربي كبير.
وأكد أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قامت بتشتيت الهجوم والاستيلاء على 23 عربة بحالة جيدة مع تدمير كمية من المدرعات والعربات.
وأشار إلى أن مكتب سلام دارفور يعمل وفق خطة محكمة لإنفاذ ما تبقى من مشاريع السلطة الإقليمية لدارفور - التي تم حلها - عبر المفوضيات التي حددتها رئاسة الجمهورية ، مؤكداً أن هناك تنسيقا تاما مع الولايات لاستكمال هذه المشروعات.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT