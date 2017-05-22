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نائلة جبر: 2016 شهد نزوح 31 مليون شخص من دولهم
السفيرة نائلة جبر معاونة وزير الخارجية ورئيس لجنة الأمم المتحدة للتمييز ضد المرأة

نائلة جبر: 2016 شهد نزوح 31 مليون شخص من دولهم

2017-05-22 22:00:59
كتب - متابعات

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية، أن عام 2016 شهد نزوح 31 مليون شخص من دولهم، موضحة أن الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية أحد أسباب النزوح.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على شاشة “ten”، اليوم الإثنين، أن المجتمع الدولي مطالب أن يضع حل لمشكلة النزوح، لافتة إلى أنه من المستحيل حل تلك الظاهرة بشكل فردي، معتبرة أنه لابد من وجود حل سياسي لتلك الأزمة.

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