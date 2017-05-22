أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية، أن عام 2016 شهد نزوح 31 مليون شخص من دولهم، موضحة أن الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية أحد أسباب النزوح.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” المذاع على شاشة “ten”، اليوم الإثنين، أن المجتمع الدولي مطالب أن يضع حل لمشكلة النزوح، لافتة إلى أنه من المستحيل حل تلك الظاهرة بشكل فردي، معتبرة أنه لابد من وجود حل سياسي لتلك الأزمة.