أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا عن ثقته بإمكانية انعقاد جولة سابعة من محادثات السلام السورية في يونيو القادم في جنيف.

وقال دي مستورا - في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي عن الجولة السادسة التي انتهت الجمعة اوردته قناة “العربية” الاخبارية اليوم الاثنين - إن “جميع الأطراف أبدت تقبلا لفكرة أن تدعو الأمم المتحدة الى جولة سابعة نأمل بانعقادها في يونيو”.

وعقدت جولة سادسة من محادثات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة وانتهت الجمعة بدون تقدم حقيقي.

وتخلل الجولة أربعة أيام من المحادثات غير المباشرة في جنيف بين وفد دمشق برئاسة السفير لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، والهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة.

والتقدم الوحيد الملموس فقط تمثل في محادثات أجراها مسؤولون في الأمم المتحدة مع خبراء حكوميين من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، لمعالجة “القضايا القانونية والدستورية”.

وأضاف دي ميستورا “للمرة الأولى، حصلنا على موافقة جميع الأطراف ليناقشوا معنا على مستوى الخبراء”، مشيرا إلى “مرحلة جديدة في الإعداد لمفاوضات حقيقية”.

وخلال أكثر من ست سنوات، قتل في هذه الحرب أكثر من 320 ألف شخص، كما نزح أكثر من نصف السوريين من منازلهم إضافة الى تدمير الاقتصاد والبنى التحتية للبلاد.