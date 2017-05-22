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"القومي للسكان": فكرة تحديد النسل في مصر "متنعفش"
طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان

"القومي للسكان": فكرة تحديد النسل في مصر "متنعفش"

2017-05-22 21:47:42

قال طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إنه يجب على منظمات المجتمع المدني تحفيز الدولة على تبنى رؤية موحدة تعمل من خلالها خلال السنوات المقبلة حيال قضيةالزيادة السكانية.

وأضاف “توفيق”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، على قناة “تن”،  أن فكرة عمل قانون يحدد النسل أو معدل الإنجاب “مينفعش طبعا”، موضحًا أن تجربة الصين لم تُثبت نجاحها.

وأشار إلى أنه وضع خطة جديدة في كل محافظة على حدة ، من أجل معالجة تلك المشكلة ، ومن حق المحافظة تغيير وتعديل الخطة مع تعديل الموقف أو الوقت.

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