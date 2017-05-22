إعلامي: الزيادة السكانية الشغل الشاغل للقيادة السياسية2017-05-22 21:36:44
قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، اليوم الاثنين، إن مسألة الزيادة السكانية تمثل الشغل الشاغل للقيادة السياسية في مصر.
وأضاف “عبدالحميد”، في برنامجه اليوم الاثنين، إن مسألة زيادة المواليد تمثل عبء كبير على الاقتصاد والموازنة.
وأطلق مركز بصيرة، تحت رعاية المجلس القومي للسكان، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقرير حالة السكان في مصر لعام 2017.
عرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) في الجلسة الأولى، تقرير حالة السكان في مصر لعام 2016، وركز على أهم التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية في مصر.
أوضح عثمان أن الزيادة السكانية ستجعل الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، مؤكدًا على أهمية إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بجودة عالية بالمجان للأسر الفقيرة، والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة وبأسلوب الاستخدام الأمثل للخروج من هذه الأزمة.
أكد عثمان أهمية وجود إرادة سياسية داعمة لتوفير الموارد اللازمة، مشيرًا إلى أن التمثيل الكبير للحكومة في المؤتمر دلالة لا تخطئها العين على اهتمام الحكومة بقضية السكان.
وأشار عثمان إلى أهمية القطاعات الإعلامية والثقافية المختلفة لزيادة الوعي التثقيفي والتنويري، بالإضافة إلى ضرورة وجود شراكة فعالة بين كافة القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT