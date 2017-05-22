قال الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام”، على قناة “Ten”، اليوم الاثنين، إن مسألة الزيادة السكانية تمثل الشغل الشاغل للقيادة السياسية في مصر.

وأضاف “عبدالحميد”، في برنامجه اليوم الاثنين، إن مسألة زيادة المواليد تمثل عبء كبير على الاقتصاد والموازنة.

وأطلق مركز بصيرة، تحت رعاية المجلس القومي للسكان، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقرير حالة السكان في مصر لعام 2017.

عرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) في الجلسة الأولى، تقرير حالة السكان في مصر لعام 2016، وركز على أهم التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية في مصر.

أوضح عثمان أن الزيادة السكانية ستجعل الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، مؤكدًا على أهمية إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بجودة عالية بالمجان للأسر الفقيرة، والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة وبأسلوب الاستخدام الأمثل للخروج من هذه الأزمة.

أكد عثمان أهمية وجود إرادة سياسية داعمة لتوفير الموارد اللازمة، مشيرًا إلى أن التمثيل الكبير للحكومة في المؤتمر دلالة لا تخطئها العين على اهتمام الحكومة بقضية السكان.

وأشار عثمان إلى أهمية القطاعات الإعلامية والثقافية المختلفة لزيادة الوعي التثقيفي والتنويري، بالإضافة إلى ضرورة وجود شراكة فعالة بين كافة القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.