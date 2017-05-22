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الجزائر: تحري رؤية هلال شهر رمضان ستكون الجمعة المقبل
هلال شهر رمضان أكثر جودة

الجزائر: تحري رؤية هلال شهر رمضان ستكون الجمعة المقبل

2017-05-22 21:29:43

أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة والمواقيت الشرعية بوزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية أن موعد ليلة الشك لتحري رؤية هلال أول شهر رمضان لهذا العام (2017) ستكون يوم الجمعة المقبل.

ذكرت ذلك وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية مساء اليوم الاثنين فيما لم تشر لمزيد من التفاصيل.

ويوافق يوم الجمعة المقبل 29 من شهر شعبان للعام الهجري 1438.

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