أعلنت اللجنة الوطنية لرصد الأهلة والمواقيت الشرعية بوزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية أن موعد ليلة الشك لتحري رؤية هلال أول شهر رمضان لهذا العام (2017) ستكون يوم الجمعة المقبل.

ذكرت ذلك وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية مساء اليوم الاثنين فيما لم تشر لمزيد من التفاصيل.

ويوافق يوم الجمعة المقبل 29 من شهر شعبان للعام الهجري 1438.