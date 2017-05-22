 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 09:56 مساءً
روابط سريعة
خيري رمضان معلقًا على لافتة "بحبك يا مودي": "بنت عبيطة"
الاعلامي خيري رمضان

خيري رمضان معلقًا على لافتة "بحبك يا مودي": "بنت عبيطة"

2017-05-22 21:24:04
كتب - متابعات

عرض الإعلامي خيري رمضان في حلقة مساء اليوم الاثنين، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، قضية فصل 4 طلاب من جامعة السويس، بسبب مساعدة 3 منهم لزميلتهم في تعليق لوحة اعتذار كبيرة في حرم الجامعة، لصديقها “مودي”، معلنة فيها عن اعتذارها وحبها له.

أضاف مقدم برنامج “آخر النهار”، أنه يحاول الاتصال برئيس الجامعة للرد لأن هذه القضية تمس مستقبل الطلاب الذين تم فصلهم بعد التحقيق معهم وإنكار “مودي”، في التحقيقات بإنكار معرفته بالفتاة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بعد.

علق “رمضان” قائلًا: “مش كفاية مودي باع البنت كمان تفصلها الجامعة!، دي بنت عبيطة تحتاج التوجيه والنصح، مؤكدًا أن هناك أمور عدة أكبر من ذلك تستدعى الفصل وليس قصة فتاة أحبت، والتي يمكن معاقبتها بأي طريقة أخرى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3