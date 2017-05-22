عرض الإعلامي خيري رمضان في حلقة مساء اليوم الاثنين، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، قضية فصل 4 طلاب من جامعة السويس، بسبب مساعدة 3 منهم لزميلتهم في تعليق لوحة اعتذار كبيرة في حرم الجامعة، لصديقها “مودي”، معلنة فيها عن اعتذارها وحبها له.

أضاف مقدم برنامج “آخر النهار”، أنه يحاول الاتصال برئيس الجامعة للرد لأن هذه القضية تمس مستقبل الطلاب الذين تم فصلهم بعد التحقيق معهم وإنكار “مودي”، في التحقيقات بإنكار معرفته بالفتاة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بعد.

علق “رمضان” قائلًا: “مش كفاية مودي باع البنت كمان تفصلها الجامعة!، دي بنت عبيطة تحتاج التوجيه والنصح، مؤكدًا أن هناك أمور عدة أكبر من ذلك تستدعى الفصل وليس قصة فتاة أحبت، والتي يمكن معاقبتها بأي طريقة أخرى.