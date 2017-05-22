كشفت “صباح محمود”، تفاصيل عثورها على أبنائها الخمسة بعد 24 سنة من البحث عنهم، موضحة أنها تحمد لله على تحقيق أحلامها واستطاعت رؤية أولادها، والتي تركتهم عام 1993 وهم ثلاث أولاد وبنتين، وكانت أكبرهم “بدرية”، والتي كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

وأضافت “صباح”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “TeN”، أنها كانت تعيش في دولة الإمارات بعد زواجها من مواطن يمني، وعاد إلى اليمن بعد حرب الخليج وظلت معه في اليمن مدة 4 شهور وبعدها قررا الانفصال ، وعادت إلى مصر بدون أبنائها.

وأشارت إلى أنها كانت تتردد لمدة عام على السفارة اليمنية في القاهرة كي تتمكن من عودة أبنائها ولكنها فشلت في ذلك، مستطردة: “فيصل وأميرة ولادي نزلوا إعلان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لحد ما لاقوني”، موضحًا أن ابنتيها الأثنين متزوجتان ولديهن أطفال”.

وتابعت :” فيه منهم اللي عايش في اليمن وفيه اللي عايش في السعودية ، وفي واحد بيعمل عملية جراحية في السودان”، معبرة عن سعادتها البالغة بعد العثور عليهم، موضحة أنها تزوجت بعد أن عادت إلى مصر ولكن زوجها توفى في عام 2010.