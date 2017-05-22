كشف النقيب بمديرية أمن الدقهلية رامي يس، عن مبادرة دفعة 2008 شرطة في إعادة إعمار القرى الأكثر أحتياجاً بتمويلات ذاتية.

وقال يس ، في تغريدة له على حسابه في برنامج التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”، “نسمى الله رمضان معروف أنه شهر خير و بركة، وكلنا بلا إستثناء بنعمل خير فيه، عشان كده فكرت إزاى نوحد الخير، وأطلقنا إحنا دفعة ٢٠٠٨ شرطة مبادرة لدعم قرية فقيرة من قرى مصر، من تسقيف و وصلات مياه، و شنط رمضان، وخدنا دعم و مساندة الوزارة لين”.

وذكر يس أن الإحصائيات تشير دائماً إلى أن أفقر قرىفي مصر هي المتواجدة في نطاق الصعيد، لكن بالبحث و التحرى اكتشفت قرية من قرى الوجه البحري، و تحديداً فى محافظة الدقهلية بمركز بلقاس اسمهاا”لحفير و الأمل”، وهي عبارة عن ٤٢ قرية مُعدمة.

وزاد قائلاً “أغلب سكان الحفير من أهالينا المتهجرين من بورسعيد و إسماعيلية وسكان مطار شاوة قبل إنشاؤه و ده بعد نكسة ٦٧ “.

وأكد يس بدء العمل الفعلي في الانشاءات بالقرية ، متوقعا أن تحمل آخر أيام شهر رمضان البشرى بحماية أهل الحفير من الشمس والمطر وإدخال وصلات مياه نظيفة إلى البيوت، لافتا إلى أن أـول بيت بدأ العمل فيه هو أول بيت بدأ العمل على إنجازه لموطن كفيف يبلغ من العمر ٧٠ سنه، ويوعيش هو و زوجته فقط.

وبين أن المبادرة أطلقتها دفعة ٢٠٠٨ لكنها غير مقتصرة عليهم، وأن أى ظابط يريد المشاركة فالأبوبا مفتوحة امامه خصوصاً وأن إعمار القرية يُعد صدقة جارية على أرواح الضباط جميع، سواء من نال الشهادة، أو ما زال على رأس خدمته.