في بداية الزواج قد يتسرب نوعاً من الملل أو هدوء نشوة الزواج، وقد يعتقد البعض الحياة تتغير للأسوأ لكن الحقيقة ليست كذلك.

الزواج، يمهد الطريق للأبوة والأمومة كما تطلب الغريزة والطبيعة البشرية، ولكن هناك بعض التغيرات الطبيعية قد تظن أنها تخصك وحدك لكنها عادية، ويمكن تجاوزها:

وإليك 3 نصائح للعبور من هذا الشعور حتى لا تتحول الأمور إلى هاجس يفسد فرحة الزواج الوليد، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Our Peaceful Family:

1- اسمحا باستكشاف علاقتكما تحت سقف واحد لتتأقلما معها، واستمتعا بالتجربة الجديدة دون أن يحاول احدٌ منكما تغيير الآخر.

2- تبادلا الهدايا، فهدايا ما بعد الزواج مختلفة عمّا قبله.

3- المحافظة على رومانسية الخطوبة باستمرار التنزه والاستمتاع بالعطلات وكأنها شهر عسل يتجدد.

4- التجديد في ممارسة العلاقة الحميمية.