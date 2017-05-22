كل يوم تكشف الأبحاث مدى أهمية تناول المكسرات لصحة الإنسان، لما تحتويه على فوائد جمة.

من أبرز ما تتمتع به المكسرات هي زيوت الاوميجا 3، ما ينعكس بالايجاب على صحة القلب والشرايين، وحسب “DW”، فقد كشف مقطع فيديو عن الفوائد المذهلة التي يتمتع بها الجوز أو عين الجمل، للمشاهدة.اضغط هنا.