 Moheet on google
الإثنين 22 مايو 2017 09:53 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. معلومات لا يعرفها كثيرون عن فوائد المكسرات
عين الجمل

بالفيديو.. معلومات لا يعرفها كثيرون عن فوائد المكسرات

2017-05-22 21:07:59

كل يوم تكشف الأبحاث مدى أهمية تناول المكسرات لصحة الإنسان، لما تحتويه على فوائد جمة.

من أبرز ما تتمتع به المكسرات هي زيوت الاوميجا 3، ما ينعكس بالايجاب على صحة القلب والشرايين، وحسب “DW”، فقد كشف مقطع فيديو عن الفوائد المذهلة التي يتمتع بها الجوز أو عين الجمل، للمشاهدة.اضغط هنا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3