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آية حجازي تكشف كواليس قضيتها وتفاصيل لقائها مع ترامب.. الخميس
ايه حجازي وترامب

آية حجازي تكشف كواليس قضيتها وتفاصيل لقائها مع ترامب.. الخميس

2017-05-22 21:09:32

تعرض قناة “التلفزيون العربي” أول لقاء تلفزيوني مع آية حجازي، مؤسسة جمعية بلادي جزيرة للإنسانية، المختصة برعاية أطفال الشوارع، يوم الخميس القادم.

وتروي “آية” في الحلقة العديد من تفاصيل حياتها، وأسباب عودتها إلى مصر بعد الثورة، وقصة بداية القضية التي اتُهمت فيها بالإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، ثم تسرد ما مرت به في التحقيقات، وكذلك مشاهداتها داخل سجن النساء بالقناطر.

وتكشف آية للمرة الأولى عن تفاصيل خاصة بلقائها بالرئيس الأمريكي ترامب، وتوضح نوع الطائرة التي تم نقلها بها إلى الولايات المتحدة، كما توجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وترد آية على التساؤلات المطروحة عن إمكانية رفعها قضية تعويض، وعن احتمال عودتها إلى مصر.

تُعرض الحلقة مساء الخميس، في تمام الحادية عشر مساءاً بتوقيت القاهرة، بحلقة برنامج “بتوقيت مصر” من تقديم المذيعة سلمى الدالي.

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