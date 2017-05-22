قال تاكيهيرو كاجاوا، السفير الياباني بالقاهرة، إنه جاء إلى القاهرة منذ 30 عامًا وذهب للجامعة الأمريكية بالقاهرة لدارسة اللغة العربية.

وأوضح في حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على شاشة “الحياة”، مساء الإثنين، أنه سكن مع أسرة مصرية وتعرف على الأكلات الشعبية، معقبًا: “الشعب المصري طيب ودمه خفيف”.

ولفت إلى أن العلاقات بين الشعب المصري والياباني قديمة، موضحًا أنه منذ أكثر من 150 عامًا تم إرسال وفود من حاكم اليابان لمصر للإطلاع على حركة النهضة بمصر في عهد محمد علي باشا.