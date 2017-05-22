​على هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الحضرية المستدامة، والذي تستضيفه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زار السيد المهندس وليد المصري، وزير الشئون البلدية بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد فتح الله السجليماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والسيد الدكتور حسين الأعرج، وزير الحكم المحلي لدولة فلسطين، والسيد بداد عبدالجليل، وزير الحكم المحلي لدولة ليبيا، والسيدة كرينا كويتو، مفوضة السياسة الإقليمية للاتحاد الأوربي، والسيد خوليو جوميز، وزير الدولة الأسبانية للمرافق والتشييد، ونخبة من الحضور، منطقة الأهرامات بالجيزة، لحضور عرض الصوت والضوء، الذى أقيم خصيصا لضيوف مصر رفيعي المستوى، وذلك بالتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار.

وأشاد الحضور بالعرض وحرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية في تلك المنطقة التاريخية، التي أبدى العديد منهم أنها كانت أحد الأحلام التي تمنوا تحققها.

وأثنى الحضور على دقة التنظيم والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لما رأوه من ترتيبات في الحركة المرورية ولقاء به حفاوة من قبل فريق وزارة السياحة المعني والإجراءات الأمنية التي أشعرتهم جميعاً بالحفاوة والألفة والأمان.