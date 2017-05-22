نقضي الكثير من الوقت داخل العالم الرقمي وأمام شاشات الحواسيب والهواتف، وقد ينتج عن هذه الأوقات الكثير من الفوضى نتيجة عدم قيامنا بترتيب وتنظيم ما نقوم به داخل هذا العالم.

هناك 10 نصائح تساعدك على البقاء منظماً داخل العالم الرقمي، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

1- اعمل على تصنيف رسائل البريد الإلكتروني إلى عدة تصنيفات، حتى تتمكن من الوصول إلى الرسائل بشكل أسرع، مع العلم أن جميع خدمات البريد الأساسية توفر ميزة التصنيفات.

2- لا تحذف الملفات على الفور، بل استخدم الأرشفة بدلاً من ذلك وهذا ينطبق على رسائل البريد الإلكتروني وتطبيقات الملاحظات وتطبيقات إدارة المهام وغيرها.

3- اعتمد على خيار فرز الملفات بحسب التاريخ، فهذا سيساعدك بشكل أكبر عند مراجعة الملفات خاصة تلك المرتبطة بنفس المشروع، حيث ستجد الكثير من الملفات التي تم تنزيلها في نفس اليوم بسهولة.

4- حتى تتجنب الفوضى الناجمة عن نسيان كلمات المرور الخاصة ببعض حساباتك على الإنترنت، فيفضل استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور (نصيحة: تطبيق LastPass يعتبر أحد الخيارات القوية في هذا المجال).

5- استخدم التطبيقات التي تتيح الوصول السريع إلى التطبيقات أو المهام على الهواتف، فمثلاً على نظام أندرويد هناك العديد من “اللانشرات”، وكذلك التطبيقات المتخصصة في الوصول السريع والتي تساعدك على تنظيم تطبيقاتك المفضلة بطريقة أنيقة.

6- لا تحاول إقناع نفسك بأنك تسعى لزيادة إنتاجيتك عبر الاعتماد على عدة تطبيقات متخصصة، فهذا لن يجدي نفعاً صدقني بدلاً من ذلك اعتمد على تطبيق واحد للإنتاجية وإدارة المهام وابتعد عن ملء هاتفك بهذه التطبيقات.

7- اسمح للمتصفح بسؤالك عن مكان تنزيل الملفات، فهذا يتيح وضع كل ملف في مكانه الصحيح، بدلاً من تجميع كافة الملفات داخل مجلد التنزيلات ومن ثم قضاء الكثير من الوقت في الفرز.

8- اعتمد على تطبيق قوي لقراءة الخلاصات بدلاً من الاشتراك في القوائم البريدية للمواقع، حيث سيكون بوسعك قراءة المحتوى من مواقعك المفضلة بطريقة أكثر مرونة. (نصيحة: تطبيق Feedly سيقوم بهذه المهمة على أكمل وجه).

9- حال استخدامك لأكثر من خدمة تخزين سحابي في نفس الوقت، فيفضل الاستعانة بخدمة لإدارة خدمات التخزين السحابي من مكان واحد مثل MultCloud.

10- جميعنا يتفهم أهمية سطح المكتب في الوصول السريع إلى الملفات، لكن وضع مجموعة كبيرة من الملفات والمجلدات على سطح المكتب سيؤدي في النهاية إلى حالة من الفوضى على حاسبك الشخصي، لذا تجنب هذه الممارسة