قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، إن بعثة المنتخب ستتوجه إلى تونس على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره التونسي يوم 11 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأضاف لهيطة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين - أنه أنهى الاتفاقات مع مسئولي شركة الطيران على سفر المنتخب إلى تونس على متن طائرة خاصة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة أبدى موافقته على الأمر، تسهيلا على المنتخب واللاعبين.

وأوضح لهيطة، أن الأمر سيتم حسمه بشكل رسمي خلال اليومين القادمين، مؤكدا أن سفر المنتخب إلى تونس على متن طائرة خاصة، سيريح اللاعبين بشكل كبير قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب “نسور قرطاج”، خاصة وأن اللقاء سيقام في شهر رمضان المبارك، ونظرا لأهمية المباراة التي تأتي في بداية مشوار الفراعنة في التصفيات القارية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل للمباراة النهائية في بطولة الأمم الإفريقية الماضية التي أقيمت في الجابون يناير الماضي، ولكنه خسر اللقب أمام المنتخب الكاميروني بنتيجة (1-2).