إن كنت تخطط لقضاء إجازة مثيرة خلال الصيف القادم، فربما يجدر بك التفكير ببعض الأنشطة الممتعة أثناء السياحة.

ويُمكن للمستخدمين الاعتماد على بعض المواقع والتطبيقات التي توفر لهم إمكانية حجز أنشطة أو جولات سياحية مختلفة أثناء زيارتهم لمدينة معينة وذلك لإضفاء المزيد من المتعة والمرح على رحلتهم السياحية، لذا إليك أفضل 3 مواقع متخصصة في حجز الأنشطة السياحية، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

Viator

موقع viator هو المكان المفضل لملايين السياح حول العالم لحجز الأنشطة والرحلات أثناء السياحة، فهو يوفر خدماته في أغلب مدن العالم مع توفيره لمجموعة من الأنشطة الممتعة والمميزة داخل كل مدينة بحيث يُمكن للسياح القيام بها أثناء زيارة مدينة معينة، ويُوفر الموقع إمكانية فرز الأنشطة السياحية داخل أي مدينة بحسب عدة فلاتر مثل الأكثر تقييماً أو الأكثر شعبية أو بحسب السعر أو المدة الزمنية للنشاط. التوافر: عبر الويب – أندرويد – آي أو إس

Headout

يتيح موقع Headout اكتشاف وحجز الأنشطة والجولات السياحية في مجموعة من المدن حول العالم، ويمتاز الموقع بتقديمه لتخفيضات حصرية على حجوزات الأنشطة.

الموقع سيكون أحد الخيارات الملائمة لك إن كنت تفكر بزيارة إحدى المدن التي يدعمها حالياً وهي نيويورك، ولاس فيجاس، وسان فرانسيسكو، ولوس أنجلوس، ودبي، وأبو ظبي، ولندن، وأورلاندو، وباريس، وروما، وأمستردام، وبرشلونة، ومدريد. التوافر: عبر الويب – أندرويد – آي أو إس

Peek

يُقدم موقع Peek تجربة مميزة لاستكشاف وحجز الأنشطة في عدة مدن كبرى حول العالم، ويمتاز بتصنيفه للأنشطة والجولات السياحية، فعند اختيارك لمدينة معينة يُمكنك تحديد الأنشطة المفضلة لك بحسب النوع مثل الأنشطة البحرية أو الجوية أو الثقافية أو زيارة معالم الجذب وغيرها. التوافر: عبر الويب – آي أو إس.