هكذا يمكنك تحويل بريد "جي ميل" إلى قوائم مهام منظمة2017-05-22 20:51:23
قد تشعر بالإحباط عند رؤيتك لعشرات الرسائل الإلكترونية على بريد جي ميل Gmail، والتي تحتاج منك إلى تنظيم ومتابعة دورية.
ورغم وجود بعض المزايا مثل ترتيب وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني إلا أنها غير كافية لمتابعة الرسائل وتحويلها إلى مهام على أساس يومي، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
يُمكن للمستخدمين الاعتماد على إضافة Drag لتحويل بريد “جي ميل” إلى قوائم مهام منظمة، حيث تعمل الإضافة على تحويل الرسائل الإلكترونية إلى قوائم مهام كما هو الحال في خدمة تريللو Trello لإدارة المشاريع.
وتوفر الإضافة ثلاث قوائم لتصنيف البريد الإلكتروني بسرعة ومرونة، الأولى قائمة بالمهام التي يجب إنجازها، والثانية قائمة بالمهام قيد العمل حالياً بينما القائمة الأخيرة فهي للمهام التي تم إنجازها، وتتيح الإضافة القدرة على إدارة كافة المهام من خلال السحب والإفلات بين القوائم السابقة، فيمكنك بمجرد تلقي رسالة بريد إلكتروني جديدة نقلها إلى أي قائمة، كما ستلاحظ أن جميع هذه القوائم متوفرة تلقائياً من خلال المجلدات على القائمة الجانبية.
ويُمكن للمستخدمين التنقل بين العرض التقليدي لبريد جيميل وبين طريقة القوائم من خلال أيقونة الإضافة التي تظهر أعلى يمين قائمة الرسائل وذلك من خلال سحب الدائرة يميناً ويساراً.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT