التقى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، اليوم الاثنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري باسكال بايريسويل والوفد المرافق لها والتي تقوم بزيارة للكويت حاليا.

وذكرت الخارجية الكويتية -في بيان- أن الجانبين بحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.