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نائب وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي

نائب وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزيرة الشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري

2017-05-22 20:21:12
خاص - محيط

التقى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله، اليوم الاثنين، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري باسكال بايريسويل والوفد المرافق لها والتي تقوم بزيارة للكويت حاليا.
وذكرت الخارجية الكويتية -في بيان- أن الجانبين بحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

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