أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور العاصمة الفرنسية باريس في 29 مايو الجاري، بناءً على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الكرملين الزيارة بعد إعلان الرئاسة الفرنسية عنها في وقت سابق اليوم، متوقعًا - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (تاس) - أنه سيتم مناقشة الوضع الحالي للعلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين روسيا وفرنسا خلال المحادثات رفيعة المستوى.

وأضاف بيان الكرملين أنه سيكون هناك أيضًا تبادل للآراء حول القضايا الدولية والإقليمية الملحّة، لا سيما فيما يتعلق بتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وحل الأزمتين السورية والأوكرانية.

وأشارت (تاس) إلى أن ذلك اللقاء سيكون الأول بين الرئيس الروسي والرئيس الفرنسي، الذي تولى منصبه في 14 مايو الجاري، حيث تحدث الرئيسان هاتفيًا فقط خلال تلك الفترة.