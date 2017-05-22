التقى السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية مع ليونارد شي اوكيتوندو Leonard She Okitundo نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتكامل الإقليمي الكونجولي وذلك في مستهل زيارته إلى الكونجو الديمقراطية ضمن جولة إفريقية لدول حوض النيل.

وذكرت الخارجية - في بيان صحفي اليوم الاثنين - أن المسئولين بحثا خلال اللقاء القضايا الدولية والإقليمية المختلفة محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين.

وأشاد الوزير الكونجولي بالدور التنموي الذي تلعبه مصر ببلاده، والتنسيق السياسي الدائم بين مصر والكونجو الديمقراطية، كما أعرب عن شكره لمصر على حفاوة الاستقبال التي تم إيلائها للرئيس الكونجولي جوزيف كابيلا خلال زيارته الأخيرة لمصر في أبريل الماضي.

ومن جانبه، أثنى نائب وزير الخارجية على الموقف الكونجولي الداعم لمصر، خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل.

ومن ناحية أخرى، قام نائب وزير الخارجية بزيارة وحدة الشرطة المصرية العاملة ضمن قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونجو الديمقراطية (مونسكو) والمتمركزة في كينشاسا لتفقد أحوال الضباط المصريين، حيث تم تكريمه من قبل قائد الوحدة الشرطية المصرية.

ومن المقرر أن يعقد نائب وزير الخارجية خلال الزيارة ، لقاءات مع عدد من المسئولين الكونجوليين من وزارتي الخارجية والبيئة، ومؤسسة الرئاسة الكونجولية، بالإضافة إلى نواب من البرلمان الكونجولي.