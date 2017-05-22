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خالد الجندي: هذه الكلمات تخالف الإسلام ونستخدمها!.. فيديو
خالد الجندي

خالد الجندي: هذه الكلمات تخالف الإسلام ونستخدمها!.. فيديو

2017-05-22 20:21:46

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن بعض الكلمات التي يجوز تقبلها دينيًا فى حياتنا العامة، والتى تحولت إلى أشياء غير مفهومة نتيجة الاختصارات التى يستخدمها العامة.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأثنين، إن بعض الألفاظ المقبولة مثل “كل شىء إن كان”، وهو ما يسمى نحت، مفسرًا إنها تعنى “ما شاء الله ما كان وما لم يشأ لم يكن”.

وأضاف: الكلمات التى نستخدمها عشوائية، مثل”جاءت معه اللّاوى”.

ورد عبد المعز موضحًا: “اللّاوى” يعنى يعتمد على الله، أي بتقدير الله، بتوفيق لله.



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