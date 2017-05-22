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"التضامن": 250 مليون جنيه لصالح دور الحضانة أول يوليو
غادة والي وزيرة التضامن

"التضامن": 250 مليون جنيه لصالح دور الحضانة أول يوليو

2017-05-22 20:01:39

أكدت غادة والي وزيرة التضامن، أن هناك تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه من وزارة المالية لصالح دور الحضانة من حيث التطوير والتوسع، وذلك بعد إقرار موازنة الدولة في أول يوليه.

وأوضحت والي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم مع الصحفيين المعتمدين بالوزارة، أن هناك أكثر من 14 ألف دار حضانة ما بين جمعيات أهلية وحكومية وشركات وقطاع خاص، بحسب “أونا”.

وأضافت والي أن عملية التطوير والتوسع ستتم وفق معايير وضوابط محددة سيراعي فيها دور الحضانة ذات الكثافة العالية من الأطفال، والتي عليها إقبال وطلب مرتفع، وأيضا من حيث المكان سواء في المدن أو الريف.

وتحدثت والي عن الاتجاه لإتاحة قاعدة بيانات للحضانات المرخصة على مستوى الجمهورية للجمهور، بالإضافة لقائمة سوداء لدور الحضانة غير المرخصة والتي عليها ملاحظات لـ تحذير الجمهور من التعامل معها.

وأشارت والي إلى فكرة تعميم ونشر الحضانات المنزلية، ومنح تراخيص مؤقتة لمن يقومون بهذا المشروع ، في محاولة لإعطائه الصبغة الرسمية.

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