بدأت فعليات المؤتمر السنوي بعنوان “التنمية المستدامة وتحديات التعليم قبل الجامعي”، اليوم الاثنين، والذي ينظمه المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالتعاون مع مكتب اليونسكو “القاهرة”، بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة المركز، وكان في استقباله الدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية.

وأعرب الدكتور رضا -في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير- عن خالص شكر الوزير وتقديره للجهد المبذول في تنظيم المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، مؤكدًا على أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من أهمية الموضوع الذي يتناوله، وهو: التنمية المستدامة، وتحديات التعليم قبل الجامعي.

وأوضح حجازي أن التعليم هو الأساس الحقيقي لتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج، وتنمية اقتصادية شاملة، وتحول سياسي واجتماعي متوازن، من شأنه أن يسهم في حرية واستقلالية اتخاذ القرار، حيث تمثل البحوث التربوية أهمية خاصة في مجال تطوير التعليم حيث يهتدي بها صناع القرار؛ لتحديد أفضل الطرق لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.

كما أكد رئيس قطاع التعليم على التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويأتي على رأسها الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي نص على: (ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع)، وذلك لن يتأتى إلا من خلال توجيه الاهتمام والعناية الكافية للتعليم؛ من أجل تحقيق التنشئة السليمة للإنسان، باعتباره المسئول الأول عن الحفاظ على كافة مكونات الحياة من حوله.

وأضاف أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تبني أساليب جديدة في التدريس والتقويم، تغيير النظرة إلى التعليم قبل الجامعي من مجرد وسيلة للالتحاق بكليات القمة إلى رحلة تعليمية ممتعة بعيدة عن ضغوط الامتحانات، والتنافسية على المجموع، بحيث يتمكن الطالب فيها من بناء مهاراته وقدراته على البحث والتحليل، والتفكير الناقد، وصقل شخصيته، وتحقيق استقلاليته الفكرية، وتشكيل وعيه القومي، بما يمكنه من أداء دوره في تنمية اقتصاد مصر، واستدامة نتائج هذه التنمية.

وأضاف رئيس قطاع التعليم أن هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لتبادل الآراء، والخبرات حول قضايا التعليم، ومناقشة الدور المأمول من المركز؛ حتى يتمكن من أداء دوره في دعم صناع القرار على الوجه الأمثل، وتحقيق أهداف تطوير التعليم، بكفاءة وفعالية.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة جيهان كمال أن التعليم من أهم الأبعاد الذي لا تتحقق التنمية المستدامة إلا بتطويره، من أجل ذلك يتم عقد هذا المؤتمر بهدف وضع خطة وطنية مصرية؛ لتحقيق الهدف الأممي الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم وغاياته السبع، فضلًا عن التوعية المجتمعية بأهمية تحقيقه.

كما أشارت جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية إلى أن المؤتمر يدور حول عدة محاور أو غايات كتحقيق تعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف، ورعاية وتنمية الطفولة المبكرة وتوفير التعليم الجيد، بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم والتدريب المهني والعالي والجامعي، والمهارات الوظيفية وزيادة الأعمال، وكذا الإنصاف والمساواة بين الجنسين، ومحو أمية الشباب والكبار، والمعرفة والمهارات للتنمية المستدامة.

ومن جهتها، أكدت دينا سليم ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة -في كلمتها نيابًة عن الدكتور غيث فريز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة- على أن مكتب اليونسكو بالقاهرة يشرف بالشراكة مع المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، بصفته الجهة الوطنية المنسقة للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، من أجل عقد هذا المؤتمر القومى الهام، وجمع كافة الأطراف المعنية بقضية التعليم على المستوى الوطني؛ من أجل وضع خطة وطنية مصرية؛ لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وغاياته السبع، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، وكافة التوجهات، وخطط العمل الوطنية في هذا الإطار.