قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الإثنين ، إنه لم يذكر كلمة إسرائيل أثناء لقائه الأخير مع مسؤولين روس.

وكانت تقارير في الإعلام الأمريكي ذكرت أن الرئيس الأمريكي أفشى خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البيت الأبيض معلومات سرية مصدرها المخابرات الإسرائيلية.

وردا على سؤال من الصحفيين خلال أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل ، قال ترامب : “لم أذكر أبدا كلمة إسرائيل”.

وأثناء التقاط صور تذكارية بفندق الملك داود الذي يمكث فيه خلال الزيارة ، أبلغ ترامب الصحفيين بأن التقارير حول أن إسرائيل هي مصدر المعلومات المخابراتية التي تداولها مع المسؤولين الروس كانت “شيئا آخر أخطأتم فيه”.

ومن جانبه ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التعاون المخابراتي بين إسرائيل والولايات المتحدة “مذهل”.