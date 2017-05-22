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رئيس ريال مدريد: زيدان أفضل مدرب في العالم الآن
فلونتينو بيريز
فلونتينو بيريز

رئيس ريال مدريد: زيدان أفضل مدرب في العالم الآن

2017-05-22 19:47:48

أشاد فلونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بوحدة الفريق الأبيض وروحه الجماعية التي أهلته للتتويج بلقب “الليجا”، مؤكدا أن مديره الفني زين الدين زيدان يعد أحد رموز التاريخ وأفضل مدرب في العالم الآن.

وترأس بيريز موكب ريال مدريد، الذي وصل إلى بلدية العاصمة الإسبانية، حيث كانت في استقبالهم العمدة مانويلا كارمينا.

وقال بيريز - في كلمة أدلى بها في مقر البلدية - “نشعر بالفخر بإحراز لقب الليجا ونحن معا ومتحدون.. في هذا الفريق تسود الوحدة والروح الجماعية التي لا تقهر.. ريال مديد أظهر ترابطا وموهبة وعملا يوميا وروح التفوق”.

وأضاف قائلا “الدوري الإسباني هو الأكثر صعوبة، وهؤلاء اللاعبون العظماء يشكلون جزءا من تاريخ النادي، لقد أثبتنا أننا أفضل فريق يلعب في إسبانيا، الألقاب ليست هدفا في حد ذاتها، بل دفعة جديدة من أجل تحديات جديدة.. الفريق الملكي يعرف قيمة الدرع وهذا القميص”.

وتابع “نحلم بالعودة في الرابع من يونيو بلقب دوري الأبطال.. هذا الفريق سيقاتل بروحه من أجل الكأس، اللاعبون يعرفون ذلك وزيدان يترجمه، وهو أحد رموز تاريخنا”.

وأعرب بيريز عن شكره للمدرب الفرنسي لكل ما قدمه ومازال يقدمه للنادي.. ووجه حديثه لزيدان قائلا ” كنت أفضل لاعب في العالم والآن أنت أفضل مدرب في العالم”.

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