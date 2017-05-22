رئيس ريال مدريد: زيدان أفضل مدرب في العالم الآن2017-05-22 19:47:48
أشاد فلونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بوحدة الفريق الأبيض وروحه الجماعية التي أهلته للتتويج بلقب “الليجا”، مؤكدا أن مديره الفني زين الدين زيدان يعد أحد رموز التاريخ وأفضل مدرب في العالم الآن.
وترأس بيريز موكب ريال مدريد، الذي وصل إلى بلدية العاصمة الإسبانية، حيث كانت في استقبالهم العمدة مانويلا كارمينا.
وقال بيريز - في كلمة أدلى بها في مقر البلدية - “نشعر بالفخر بإحراز لقب الليجا ونحن معا ومتحدون.. في هذا الفريق تسود الوحدة والروح الجماعية التي لا تقهر.. ريال مديد أظهر ترابطا وموهبة وعملا يوميا وروح التفوق”.
وأضاف قائلا “الدوري الإسباني هو الأكثر صعوبة، وهؤلاء اللاعبون العظماء يشكلون جزءا من تاريخ النادي، لقد أثبتنا أننا أفضل فريق يلعب في إسبانيا، الألقاب ليست هدفا في حد ذاتها، بل دفعة جديدة من أجل تحديات جديدة.. الفريق الملكي يعرف قيمة الدرع وهذا القميص”.
وتابع “نحلم بالعودة في الرابع من يونيو بلقب دوري الأبطال.. هذا الفريق سيقاتل بروحه من أجل الكأس، اللاعبون يعرفون ذلك وزيدان يترجمه، وهو أحد رموز تاريخنا”.
وأعرب بيريز عن شكره للمدرب الفرنسي لكل ما قدمه ومازال يقدمه للنادي.. ووجه حديثه لزيدان قائلا ” كنت أفضل لاعب في العالم والآن أنت أفضل مدرب في العالم”.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT