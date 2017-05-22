افتتح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، الورشة الدولية السادسة التي تنظمها كلية التربية النوعية تحت عنوان “المرأة في ظل السلام والتنمية المستدامة” بأتيليه الإسكندرية.

وأكد الدكتور هشام جابر -في تصريح له اليوم - على دور الجامعة في ترسيخ مفاهيم التنوير والإبداع والثقافة والفنون لدى الطلاب حيث لا يقتصر دورها على الناحية الأكاديمية فقط وإنما يمتد إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف أشكالها.

وأشار جابر إلى أهمية هذا الحدث العالمي الذي تنظمه كلية التربية النوعية والذي يأتي ضمن احتفال الجامعة باليوبيل الماسي.

وقال إن محاور ورشة العمل تناقش دور المرأة باعتبارها كل المجتمع وليس نصفه وإن صلحت صلح المجتمع بأكمله، والسلام وضرورة ترسيخه في المنطقة لاجتياز هذه الفترة الحرجة والتنمية المستدامة والتي من شأنها العمل على رفاهية الشعوب ومحاربة ورفع الرعاية الصحية للشعوب.

كما قدم الشكر للدكتورة هند حنفي باعتبارها نموذجاً مشرفاً في المجتمع المصري باعتبارها أول سيدة تتقلد منصب رئيس جامعة الإسكندرية.