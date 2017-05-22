شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الاثنين، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى والتي نظمها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ،و تأتي في إطار فعاليات إطلاق تقرير حالة السكان في مصر 2016، بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن اﻹجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط واﻹصلاح اﻹداري، والدكتور محمد هشام السعيد وزير التنمية المحلية ،و بمشاركة اﻹعلامي أسامة كمال والذي أدار الجلسة النقاشية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي فى كلمتها الى أن ملف السكان في مصر هو قضية أمن قومي لابد من التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الزيادة السكانية ، مؤكدة ان دور المجلس القومي للمرأة التوعية من خلال حملات طرق اﻷبواب والتي تصل إلى 100الف سيدة شهريآ باﻹضافة الى تنظيم قوافل طبية ومجتمعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت أن حملة التاء المربوطة سر قوتك قد وصلت إلى 40 مليون مشاهد ومتابع على مواقع التواصل اﻹجتماعي مما يعكس الى ان المجتمعات متعطشة لتلك اﻷفكار اﻹيجابية ولابد من اعداد حملات توعية إعلامية وإعلانية مشتملة على أساليب مبسطة لمواجهة خطر الزيادة السكانية.

كما أكدت الدكتوة مايا مرسي أهمية الرسائل الدينية من خلال اﻷزهر ووزارة اﻷوقاف للتوعية بخطورة الزيادة السكانية ، واشارت الى تعاون واعظات من الاوقاف وخادمات من الكنائس مع المجلس القومي للمرأة فى هذا الملف .

وطالبت الدكتورة مايا مرسي من الوزرات المعنية تبني ثلاث محافظات كمرحلة أولى على ان يقوم المجلس بالتعاون مع الوزارات في تشكيل مجموعات عمل للعمل سويآ في ملف الحد من الزيادة السكانية.