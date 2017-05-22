أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تركيز الفريق منصب بشدة على المشوار الإفريقي وأن هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين قبل مواجهة القطن الكاميروني غدا الثلاثاء في الجولة الثانية من دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح البدري - خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة - أن الجهاز الفني يضع في حساباته ظروف المباراة من حيث حالة أرضية الملعب وحالة الطقس ويراعي طريقة اللعب المناسبة لهذه الصعاب.. مشيرا إلى جاهزية كل اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق لخوض المباراة وفقا لرؤيته الفنية، وأن الجهاز الفني قام بدراسة المنافس بشكل دقيق ويرى أنه فريق جيد وخاصة على أرضه ووسط جماهيره.

وشدد على أن الفريق سوف يلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة القطن، وأن الفريق يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والطموح لتحقيق الفوز خاصة أن الفريق يقدم نتائج طيبة في مسابقة الدوري.

وقال البدري “إن القطن يسعى إلى الفوز من أجل تعويض خسارته في الجولة الماضية من البطولة، وأن الأهلي سبق له تحقيق الفوز في جاروا ويرغب في تكرار ذلك خلال مباراة الغد، وأن الأهلي لديه طموحات قوية في البطولة خاصة أن المشوار في البطولة مازال طويلا”.

وأكد المدير الفني للأهلي أن الجميع لا يركزون في الوقت الحالي إلا في لقاء القطن فقط والفوز للحصول على الثلاث نقاط، لافتا إلى أن هدف الأهلي هو الفوز بالبطولة الإفريقية هذا الموسم والعودة للعب في كأس العالم للأندية.

وعلى جانب آخر، حرص لاعبو الفريق الأول للأهلي على تناول كميات كبيرة من المياه خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، بملعب “رومندي أدجيا” بمدينة جاروا الكاميرونية، بناء على تعليمات التونسي أنيس الشعلالي مخطط أحمال الفريق.

وكان الشعلالي طلب من الفريق تناول المياه بكميات كبيرة، لتعويض نقص السوائل ومقاومة الحرارة والرطوبة، علما بأن درجة الحرارة في الكاميرون 37 درجة مئوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق القطن الكاميروني، في الخامسة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الكاميرون، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.