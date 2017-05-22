قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يتعين إطلاق 15 قمرًا صناعيًا روسيًا لاستشعار الأرض قبل حلول العام 2020.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم /الإثنين/ لتطوير القطاع الفضائي الروسي: “إن هذه الأقمار الصناعية ستسمح بتصوير كافة الأراضي الروسية والكرة الأرضية كلها”، مضيفًا أن “روسيا تمتلك قدرات تنافسية في مجال استشعار الأرض عن بُعد، وعلينا أن نستفيد منها بأقصى حد”.

وتابع أنه “ينبغي زيادة المجموعة المدارية، التي تؤمن استشعار الأرض؛ لأن السنوات المقبلة ستشهد تعاظم الطلبات على الخدمات في مجال المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق الاستشعار عن بُعد”.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روجوزين إن الرئيس الروسي وضع مهمة أمام الهيئة الروسية للفضاء تتلخص في تسريع العمل على تصنيع صاروخ من النوع الثقيل قادر على الدوران حول القمر بعد عام 2025.