التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الاثنين الدكتور محمد عشماوي رئيس صندوق (تحيا مصر) ، حيث تمت الموافقة على تمويل عدد من 5 إلى 10 آبار مياه شرب بالقرى الأكثر احتياجا كمساهمة مجتمعية من الصندوق بتكاليف 10 ملايين جنيه.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أن الصندوق وافق كذلك خلال اللقاء على تمويل شراء عدد 10 سيارات ثلاجة بواقع عدد ثلاث سيارات حمولة خمسة أطنان وعدد سبعة سيارات حمولة واحد ونصف طن وذلك ضمن مشروعات تشغيل الشباب بشروط ميسرة بضمان المحافظة بالإضافة إلى تمويل عدد خمسة أتوبيسات نقل داخلي بين المراكز بواقع أتوبيس لكل مركز كفرص عمل للشباب بشروط ميسره.