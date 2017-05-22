صرح الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بأن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد حصلت على الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائي من منظمة البكالوريا الدولية بسويسرا، وهذا المشروع يتم فيه تطبيق برامج البكالوريا الدولية باللغة العربية “IBO” مطبق بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد بالتعاون مع مؤسسة جرين لاند التعليمية، بناء على بروتوكول تعاون ثلاثي الأطراف بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة البكالوريا الدولية بسويسرا، ومؤسسة جرين لاند التعليمية، والذي تم توقيعه في مايو 2014.

وأشار حجازى -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- إلى أن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تقدمت بإجراءات الحصول على الاعتماد الدولي من منظمة البكالوريا الدولية بسويسرا وتم إجراء زيارات لجنة المنظمة يومي 19-20 أبريل 2017 بالإضافة إلى زيارة لجنة للمواصفات من المنظمة الإنجليزية BSI وقد حصلت على الاعتماد لمواصفات الأيزو 9001 إصدار 2008.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام بأنه بهذين الاعتمادين تعتبر المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد هي أول مدرسة حكومية تحصل على الاعتماد الدولي في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مما يكون له الأثر في ترتيب تصنيف جمهورية مصر العربية في التنافسية العالمية، مشيرًا إلى أن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد هي أول مدرسة يطبق بها نظام البكالوريا الدولية باللغة العربية وهو مشروع خيرى 100%.

وأضاف بأن أعضاء هيئة التدريس وفريق الإدارة المدرسية ذو مواصفات خاصة تم اختيارهم بعد اجتياز اختبارات ومقابلات شخصية من خلال لجنة مشكلة من الوزارة بالتعاون مع مؤسسة جرين لاند بعد الإعلان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

جدير بالذكر بأن قبول الطلاب الجدد في المدرسة يبدأ بمرحلة رياض الأطفال KG1 في 3 فصول لكل صف بكثافة (25) تلميذًا في كل فصل ، وذلك بعد اجتياز اختبارات للتلاميذ الجدد ومقابلات شخصية لهم ولأولياء أمورهم.