تفقد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الاثنين، الأعمال الجارية بمشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بجوار استاد أسوان الرياضي وهى المرحلة الثانية للمشروع بتكلفة تصل لأكثر من 20 مليون جنيه، رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومصطفى بسطاوي مدير المدينة الشبابية.

وأشاد المحافظ - خلال الجولة التفقدية - بالدعم المستمر لتطوير وتحديث كافة المنشآت الشبابية والرياضية من الوزارة بقيادة المهندس خالد عبد العزيز وخاصة أن المدينة الشبابية تعتبر أحد المواقع الهامة في منظومة السياحة الرياضية من خلال استضافة الوفود الشبابية والأنشطة المختلفة، لافتا إلى حرصه على المتابعة الميدانية لهذا الصرح الرياضي للوقوف على مدى جاهزيته للتشغيل قبل بدء الموسم الشتوي القادم.

ومن جانبه، استعرض مصطفى بسطاوي مدير المدينة الشبابية الموقف التنفيذي لخطة التطوير الجارية والتي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي تكلفت نحو 35 مليون جنيه، حيث بدأت المرحلة الثانية للتطوير مع نهاية الموسم الشتوي لرحلات قطار الشباب 2016/2017، وهى تشمل رفع كفاءة وتطوير المطبخ بالكامل سواء إنشائيا أو شبكات وتوصيلات الكهرباء والغاز الطبيعي ومياه الشرب والصرف الصحي، وأيضا تطوير 15 غرفة بدون حمام سيتم إضافة حمامات داخلية لها وهى تضم 75 سريرا، بالإضافة إلى تطوير غرف الدور الأرضي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف مدير المدينة الشبابية بأنه يجرى حاليا إنشاء صالة لممارسة لعبة تنس الطاولة، وصالة أخرى للعبة البلياردو، بجانب تطوير مسرح المدينة الشبابية والذي يضم 350 كرسيا، علاوة على تطبيق منظومة كاملة للإطفاء الآلي.