قضت الدائرة 74 تعويضات محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، بإلزام وزارة المالية بدفع 3 ملايين و736 ألف جنيه لصالح الفنان المصري حسين فهمي وأشقائه.

القرار جاء بعد الدعوى التي قام برفعها حسين فهمي اتهم فيها الدولة بأن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استولت على أرض زراعية تبلغ مساحتها 99 فدانا و15 قيراطا و20 سهما بمحافظ الفيوم، وهى إرث للمدعين حسين فهمى وشقيقه مصطفى فهمى، دون أن تقدم التعويض الملائم عن نزع ملكية تلك الأراضي، وذلك طبقا للمادة 34 من الدستور.

من ناحية أخرى قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، إهداء الدورة الـ33 للفنان حسين فهمي، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من 7 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر.