حصل الفنان المصري هاني شاكر، على حكم البراءة من تهمة السب والقذف والبلاغ الكاذب، ضد أحد أعضاء فرقة موسيقى الميتلز، المعروفة بقضية «عبدة الشيطان».

هاني شاكر، كان قد منع فرقة موسيقى الميتلز من إقامة حفلهم العام الماضي، واصفًا إياهم بأنهم عبدة شيطان، وما يقدموه يتنافى مع عادات وتقاليد الشعب المصري، وتطور النزاع إلى ساحات القضاء ليحصل شاكر على البراءة فيها.

وكانت الفرقة تضم 4 أعضاء من جنسيات مختلفة، مصري، وأمريكي، وقطري، وبحريني، وكانوا يرتدون ملابس عليها علامة «الماسونية»، بالإضافة إلى مكياج غريب وضعه المشاركون على وجوههم.