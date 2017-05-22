يثير الفنان المصري حمدي الوزير تساؤلات بعض الجمهور حول كيفية تقديمه لمشاهد الاغتصاب بطريقة جعلته يحصل على لقب «أشهر مغتصب في السينما».

يعود الفنان حمدي الوزير لمشاهد الاغتصاب هذا العام من خلال مسلسل «وضع أمني»، حيث يقوم باغتصاب الفنانة ريهام حجاج، وقال الفنان إنه قدمه هذه المرة بشكل مختلف ومميز.

حمدي الوزير تحدث عن مشاهد الاغتصاب وقال: « أقدم هذه المشاهد دون أن ألمس أي زميلة وأنا حريص على حياء كل فنانة تقف أمامي، وهذه المشاهد تحتاج لممثل له مفرداته ومدرب جيدا، ويجيد التوافق العضلي وهو أداء أدرب الممثلين عليه».

يُذكر أن حمدي الوزير اشتهر بتقديم مشاهد الاغتصاب في فيلمي : «المغتصبون، قبضة الهلالي».