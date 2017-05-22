تهكم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مصطفى راشد، خطيب مسجد سيدنى فى أستراليا، المعروف إعلاميا بـ”مفتى استراليا”، لمهاجمته الإمام البخارى.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الأثنين: “طالع فى البرنامج يقول أنا عارف مين اللى مألفه، وراح قرأ اسمه بطريقة خاطئة، زى النكتة بتاع محامى الأرياف، اللى كان بيقول موكلى لم يسرق العجلة، وإنما كان يمسك بيده برسيم فسعت ورائه، فرد المتهم يا أستاذ دى عجلة مش عجلة”.