التعليم تنظم المؤتمر الإقليمي الثاني للنيباد في مجال تعليم الفنون غدًا2017-05-22 19:13:38
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الثلاثاء، المؤتمر الإقليمي الثاني للنيباد في مجال تعليم الفنون، لأول مرة في مصر، تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.
وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للخدمات المركزية إلهام إبراهيم - في تصريحات صحفية اليوم الإثنين - أن المؤتمر يهتم بكل أشكال الفنون، مثل: (الرسم، والمسرح، والموسيقى، والنحت، وغيرها)، وسيتم التركيز على الكثير من القضايا المتعلقة بمجال تعليم الفنون، منها: الدور الذي تلعبه مصر في تعليم الفنون في القارة الإفريقية، وتعليم الفنون لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن تعليم الفنون للأطفال في سن ما قبل المدرسة.
وأضافت أن المؤتمر سيتضمن عددًا من الجلسات النقاشية بين بعض المتحدثين الرسميين المتخصصين في مجال الفنون، وأساتذة الجامعات (مصريين، وأجانب)؛ للوصول إلى توصيات مهمة تخدم القارة الإفريقية، وتحدث نقلة نوعية للتعليم.
وأشارت إلهام إبراهيم إلى أنه خلال فعاليات المؤتمر، سيتم عرض فيلمًا وثائقيًا أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطوير تعليم الفنون في مصر، بالإضافة إلى عرضًا فلكلوريًا تشارك به وزارة الثقافة المصرية.
وتابعت أنه على هامش المؤتمر، سيقام معرض للفنون، يضم لوحات فنية متميزة من مسابقة النيباد للطلاب المصريين والوافدين، بالتنسيق بين كل من: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة، ووزارة الآثار، وكذا مركز التراث الحضاري، وبعض دور النشر الخاصة.
جدير بالذكر أنه يشارك في المؤتمر ممثلو (17) دولة من شمال وشرق إفريقيا، هي: (مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، وجنوب السودان، ورواندا، وتنزانيا، وإثيوبيا، وموريتانيا، وأوغندا، والصومال، وكينيا، وإريتريا، وبروندي، وجيبوتي)، وأعضاء منظمة النيباد، ورئيس المنظمة.
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