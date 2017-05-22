الأمم المتحدة تعلن أول مسودة من نوعها لمعاهدة لحظر الأسلحة النووية2017-05-22 18:53:11
أعلنت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتفاوض حول معاهدة مُلزمة لحظر الأسلحة النووية سفيرة كوستاريكا إليان وايت، اليوم /الإثنين/، أول مسودة من نوعها في تاريخ المؤتمر لمعاهدة حظر الأسلحة النووية كثمرة لمفاوضات 130 دولة شاركت في مارس الماضي للتوصل إلى أهداف وآلية مبدئية لحظر الأسلحة النووية.
ومن المنتظر ، أن تبدأ تلك الدول وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة في جلسة التفاوض الثانية التي ستبدأ في 14 يونيو وتنتهي في 7 يوليو المقبلين في نيويورك، حيث ركزت الدول الداعمة للتوصل إلى معاهدة من هذا النوع على التكلفة الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية والتهديد الذي تشكله على كل بلد، كما قارنت حظر الأسلحة النووية بالحظر السابق على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والألغام الأرضية والذخائر العنقودية، حيث اعتبرت أنها كانت ذات أثر كبير وغيَّرت السلوك الدولي.
وتواجه مسودة المعاهدة - التي تركز على الحاجة للتوصل إلى معايير فعّالة لنزع الأسلحة النووية من أجل تسهيل التخلص من ترساناتها - معارضة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية والدول النووية، في الوقت الذي ستحتاج فيه هذه المعاهدة في حال التوصل إليها إلى تصديق 40 دولة لكي تدخل حيز النفاذ.
وجاءت المسودة لتشمل العديد من النقاط الأساسية الهادفة إلى ضمان حظر الأسلحة النووية، أهمها منع تطوير وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة والمتفجرات النووية أو تسليمها إلى أي طرف آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك تحظر استخدام الأسلحة أو المتفجرات النووية أو إجراء أي تفجيرات نووية.
وتحظر المسودة أيضًا مساعدة أو تشجيع أي طرف بأي شكل من الأشكال على الانخراط في أي نشاطات محظورة بموجب المعاهدة، وكذلك البحث عن أو تلقي أية مساعدات من أي طرف للانخراط في هذا النوع من الأنشطة التي تحظرها المعاهدة، كما ستكون المعاهدة - بحسب المسودة المعلنة - مُلزمة للدول الأطراف بحظر نشر أو توجيه أسلحة نووية من على أراضيها أو من أية أراضٍ تسيطر عليها.
وتُلزم مسودة المعاهدة - التي ستُجرى عليها جولة مفاوضات ثانية - الدول الأطراف بأن تعرض - خلال 30 يوما من دخول المعاهدة حيز النفاذ بحد أقصى - على الأمين العام للأمم المتحدة إعلانًا يشتمل على إذا ما كانت صنعت أو تمتلك أو تخلصت من أي أسلحة نووية أو متفجرات نووية بعد 5 ديسمبر 2001، على أن يقوم الأمين العام بتقديم هذه الإعلانات إلى كافة الدول الأعضاء في المعاهدة.
والحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية هي منظمة دولية غير حكومية أعلنت - في بيان وزعته في جنيف اليوم /الإثنين/ بمناسبة الإعلان عن مسودة المعاهدة - عن ترحيبها بمشروع المعاهدة باعتباره يمثل خطوة مهمة وأساسية ضمن الجهود المبذولة على مدى سنوات لحظر أسلحة الدمار الشامل العشوائية والقضاء عليها في نهاية المطاف.
وقالت المديرة التنفيذية للحملة الدولية بياتريس فان إن الصياغة اللغوية قوية وتحظر بشكل قاطع الأسلحة النووية، لافتة إلى أن النص يوفر أساسًا جيدًا لاعتماد معاهدة بحلول 7 يوليو المقبل.
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
أحمد عز يريد التصالح مع الدولة بـ«أي ثمن»
انتهت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي ...Sun, 21 May 2017 11:35:46 GMT
-
بسبب «الرعاع».. أول بلاغ ضد «المتحدث العسكري» السابق
تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ للنائب العام، ضد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، نائب رئيس شبكة قنوات العاصمة. وجاء في البلاغ رقم 6147 لسنة 2017 عرائض ...Sun, 21 May 2017 10:25:00 GMT
-
استبعاد عودة «السياحة الروسية» إلى مصر قريباً
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أن الحكومة الروسية، ستقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط، عقب تلقيها تأكيدات الخبراء، بشأن مستوى أمن ...Sun, 21 May 2017 11:03:01 GMT
-
وفد «مصر للطيران» يغادر إلى أمريكا للعودة بطائرة «البوينج»
غادر القاهرة اليوم، الأحد، وفد من طيارى وضيافة شركة مصر للطيران متوجها إلى “سياتل” الأمريكية، خاصة مصنع “رينتون” المتخصص فى إنتاج طرازي بوينج 737 ماكس وB737-800NG من ...Sun, 21 May 2017 08:25:56 GMT
-
ننشر أسعار وحدات الاسكان للعاملين بالخارجSun, 21 May 2017 09:21:46 GMT
-
مقتل شاب برصاص «تكفيريين» في العريش
قتل شاب بمدينة العريش، صباح اليوم، برصاص عناصر تكفيرية أطلقت عليه النار حال خروجه من منزله بمنطقة وحي ابني بيتك بمدينة العريش. وقتل الشاب يحيى عيد محمد (18 عامًا) ...Sun, 21 May 2017 07:26:46 GMT
-
استرداد 11500 فدان بطريق الواحات البحرية
أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ حملة تم خلالها استرداد 5500 فدان من أملاك الدولة بطريق الواحات البحرية ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ...Sun, 21 May 2017 10:11:37 GMT