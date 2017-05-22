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سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في لبنان
طائرة اسرائيلية

سقوط طائرة استطلاع إسرائيلية في لبنان

2017-05-22 18:38:42

سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع “سكاي لارك” فوق منطقة عيتا الشعب، قرب المنطقة الواقعة خارج الخط الأزرق عند الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية، اليوم الاثنين، أنه نتيجة لذلك استنفرت القوات الإسرائيلة عند الحدود وتم تسجيل تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء المنطقة.

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