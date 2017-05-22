سقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع “سكاي لارك” فوق منطقة عيتا الشعب، قرب المنطقة الواقعة خارج الخط الأزرق عند الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية، اليوم الاثنين، أنه نتيجة لذلك استنفرت القوات الإسرائيلة عند الحدود وتم تسجيل تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء المنطقة.