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قومي المرأة ينظم ندوة حول «مواجهة العنف ضد المرأة» بنادي شباب الظاهر
المجلس القومي للمرأة

قومي المرأة ينظم ندوة حول «مواجهة العنف ضد المرأة» بنادي شباب الظاهر

2017-05-22 18:31:53
محيط: أ. ش. أ

نظم المجلس القومي للمرأه فرع محافظة القاهرة ندوة حول (مواجهة العنف ضد المرأة) بنادي شباب الظاهر لاستعراض دور وجهود المجلس القومي للمرأة لمناهضة العنف.

تحدثت السفيرة سناء عطا الله مقرره فرع القاهرة عن دور وجهود المجلس لمناهضه كافة ظواهر العنف ضد المرأة، وشيرين على ممثل هيئه الأمم المتحدة للمرأة و شيرين نجيب مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وممثل عن وزاره التضامن الاجتماعي. وعقب الندوة تم عرض مسرحية ” العنف.. وحماية الناجية” والتى تؤكد دور المجلس فى حماية المرأة.

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