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غدا.. استئناف محاكمة المغربي و"جرانة" في "التربح بالمال"
احمد المغربى وزهير جرانة داخل القفص السجن

غدا.. استئناف محاكمة المغربي و"جرانة" في "التربح بالمال"

2017-05-22 18:49:41

تستأنف محكمة جنايات القاهرة غدا الثلاثاء، إعادة محاكمة وزيري السياحة السابقين أحمد المغربي وزهير جرانه وذلك في قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة بمقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.

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