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خالد الجندي: اكتشفت الجانب الإنساني لشيخ الأزهر.. فيديو
خالد الجندي

خالد الجندي: اكتشفت الجانب الإنساني لشيخ الأزهر.. فيديو

2017-05-22 18:20:26

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه مر بأسعد لحظات حياته الأسبوع الماضي أثناء لقائه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في أحد مساجد حي التجمع الخامس بالقاهرة.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين: “اكتشفت الجانب الإنساني الراقي لشيخ الأزهر، والذي يتفق مع علمه ومبادئ تلك المؤسسة الدينية العريقة، ولقد فزت فوزا عظيما”.

وكان الشيخ خالد الجندي، قد أعلن في حلقة الأمس، إنه  فوجئ بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يدخل المسجد، وكان يستعد لإلقاء خطبة الجمعة فيه، واستمع إلى خطبته وصلى خلفه.



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